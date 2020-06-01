Midyat'ın Kayalıpınar Mahallesi karantinaya alındı

Lenf kanserine yakalanan genç için kök hücre ve kan bağışı kampanyası - İZMİR

Altın fiyatları hafta sonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesine bağlı Kayalıpınar Mahallesi'nde oturan 2 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından mahalle 14 gün süreyle karantinaya alındı.<br>Midyat ilçesine bağlı kırsal Kayalıpınar Mahallesi'nde oturan 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine salgını kontrol altına almak amacıyla mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Karantina uygulamasına ilişkin Midyat Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Kayalıpınar Mahallesi'nde 2 vatandaşta koronavirüs testinin pozitif çıkması ve bu kişilerle temaslı olduğu değerlendirilen başka kişilerin olmasından dolayı, Kayalıpınar Mahallesi'nde 1 Haziran günü itibarıyla, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis İŞ<br>2020-06-01 17:18:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.