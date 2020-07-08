Banka müdürünün testi pozitif çıktı, 3 çalışan karantinaya alındı

<br>Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan banka müdürü S.D. hastanede tedaviye alınırken, aynı katta çalışan 3 kişi ise evlerinde karantinaya alındı.<br>Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde bulunan bir banka şubesinin müdürü S.D. koronavirüs belirtilerinin ardından hastaneye giderek test yaptırdı. Covid-19 testi pozitif çıkan S.D., hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı. Banka dezenfekte edilirken, S.D. ile aynı katta çalışan 3 personel, evlerinde karantinaya alındı. Banka şubesi, başka bölgeden görevlendirilen müdür ile hizmet vermeye devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ<br>2020-07-08 14:30:50<br>
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