Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici görevden alındı

<br>Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantının ardından Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 2 aydır teftişlerini sürdüren İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay müfettişlerin hazırladığı raporlar doğrultusunda belediyede görev yapan birçok üst düzey yönetici, görevden alındı.<br>Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında dün düzenlenen toplantının ardından Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan birçok üst düzey yöneticinin görevden alınması kararlaştırıldı.<br>Görevden alınanların Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Yenigün, Mar-Su Genel Müdürü Zeyni Teker, Sosyal Hizmetler, Özel Kalem ve Basın Halkla İlişkiler daire başkanlıklarını yürüten Merve Erciyes Çatal, Fen İşleri Daire Başkanı Sinan Yıldırım, Protokol Müdürü Bülent Erdolu, Mali Hizmetler Daire Başkanı Adnan Kaya, Çevre Koruma Daire Başkanı Füsun Karaboğa, Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Mehtap Bingöl, İtfaiye Daire Başkanı Hadi Çomaktekin, Destek Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim Erkan olduğu bildirildi.<br>Görevden alınmaların, Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 2 aydır teftişlerini sürdüren İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay müfettişlerin hazırladığı raporlar doğrultusunda yapıldığı öğrenilirken, yapılan incelemelerde çok sayıda usulsüzlük ve yolsuzluk tespit edildiği, görevden alınan yöneticiler hakkında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ <br>2020-07-08 16:31:46<br>

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