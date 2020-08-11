Bordo ve maviyle süslediği arabasıyla Almanya’dan Mardin’e geldi

Yaşar Turgut, bordo ve maviyle süslediği arabasıyla Almanya’dan Mardin’in Kızıltepe ilçesine geldi. Turgut, burada Mardin Kızıltepe Trabzonspor Taraftarlar Derneğini ziyaret etti.

Trabzonspor sevdalısı Yaşar Turgut, bordomavi renklere boyattıkları araçlarının kapısına 61 numara yazıp plakalarında da 6161 vurgusu yaparak Almanya’dan yola çıktı. Türkiye’ye gelen Turgut İzmir’den sonra Mardin’e geldi. İkinci durağının Mardin olduğunu ifade eden Yaşar Turgut, “Ben Mardin Kızıltepe Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı İbrahim Aydın’ın davetlisi olarak buraya geldim. Mardin’de 3 bin 700 taraftarımızın olduğunu öğrendim. Bu vesileyle Almanya’dan Mardin’ geldim. Mardin’e gelirken arabam motor yaktı. Biz taraftarlara gidemedik ama taraftarlarımız buraya gelip resim çektiler” dedi.

Mardin’e hayran kaldığını kaydeden Turgut, “Mardin ile ilgili kafamda daha önce değişik sorular vardı. Suriye ve Irak gibi sanıyordum. Fakat geldim pozitif etkilendim. Mükemmel bir şehir, modern bir şehir gördüm. İnsanları cana yakın ve Trabzonlu olduğumu söylediğim her yerde mükemmel karşıladılar. Allah razı olsun hepsinden. Herkese tavsiye ediyorum Mardin’e ivedilkle gelip ziyaret etsinler” diye konuştu.

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