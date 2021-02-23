Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan 4 Suriyeli yakalandı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 Suriyeli, yakalandı.

Kızıltepe Mehmetli Piyade Hudut Karakolu ekiplerince sınır hattında yapılan devriyede, Suriye sınırından 4 kişinin yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalıştığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan 4 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Suriye uyrukluların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-02-23 10:21:33



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