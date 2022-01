Derikli kadınlardan, 'Rüzgarı hisset' bisiklet turu

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN´in Derik ilçesinde 3 çocuk annesi Sevdet Baki (38), soğuk havalara rağmen `Rüzgarı hisset´ organizasyonu ile hafta sonları kırsal mahallelere bisiklet turları gerçekleştiriyor.

Bisiklet tutkunu Sevdet Baki, Derik ilçesinde 75´in üzerinde kadına bisiklet sürmeyi öğretti. Yoğun talep üzerine Derik Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü´nü (DEBİDOSK) kurarak, başkan olan Sevdet Baki, soğuk havalara rağmen `Rüzgarı hisset´ organizasyonu ile hafta sonları kırsal mahallelere bisiklet turları gerçekleştiriyor. Baki, yaz-kış demeden her hafta sonu yapılan etkinliğe kadınlar kadar erkeklerin de katılım gerçekleştirdiğini söyledi.

Derikli kadınlara gönüllü bisiklet eğitimi verdiğini kaydeden Baki, "Hiç bisiklet sürmeyi bilmeyen 75 kadın, 7 ay gibi kısa sürede bisiklet sürmeyi öğrendi. Aktif olarak her hafta sonu Derik´in herhangi bir köyüne gidiyoruz, hem uzun zamandır görmediğimiz köylerimizi hem de hiç görmediğimiz yerlere gidiyoruz. Bisiklet sporunu yaygınlaştırmak istiyorum. Yakın zamanda Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencilerine de ders vermeye başladım. Bisiklet eğitimine erkek arkadaşları bekliyoruz" dedi.

İlçede kafe işleten Süleyman Aktaş (32), "`Rüzgarı hisset´ etknliğine biz her hafta katılım sağlıyoruz. Bir kadın hareketi olarak başlayan bu harekete biz erkekler de destek sağlıyoruz. İlçemizde kadınlarımızın toplu şekilde bisiklet sürmesi güzel ve biz erkekleri de arkasından götüren bir etkinlik oldu. Doğayla iç içe bir hafta sonu geçiriyoruz" dedi.

Harita ve kadastro mezunu Kübra Söylemez, "Bu etkinliklerle doğa güzelliklerini de görüyoruz. Biz doğa güzelliği olan kırsal köylere gidiyoruz. Doğayla iç içe olmak heyacan verici" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik EMRULLAH KARAKAS

2022-01-10 10:38:52



