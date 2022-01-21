Mardin Büyükşehir Belediyesinden sokak hayvanlarına düzenli mama dağıtımı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmayarak belirli noktalarda yemleme çalışmasını düzenli şekilde yürütüyor. Hayvanların soğuktan etkilenmemesi için barınaklara kurulan sobalar, 7 gün 24 saat açık.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, her geçen gün şartlarını zorlaştıran kış günlerinde, sokakta yaşam mücadelesi veren can dostu sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.

Özellikle sokak hayvanlarının sıklıkla kullandığı bölgeler daha öncede tespit edilerek, buralara günlük 100 kilogram mama bırakılıyor. Hayvan sever vatandaşlardan gelen çeşitli yemek ve yiyeceklerde, belirlenen noktalara bırakılarak hayvanların beslenmesi sağlanıyor. Korunaklı alanlara içebilecekleri su bırakılıyor.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde ki sokak hayvanlarının soğuktan etkilenmemesi için padok ve kulübelerin içerisine soba kuruldu. Sobalar 7 gün 24 saat boyunca açık tutuluyor.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Yetkilileri, hayvan severlere seslenerek bu zor kış günlerinde sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini belirtti.

Yetkililer, “Bu zor şartlarda herkes sokaktaki hayvanlara elini uzatabilir. Bir kap mama bir kap ılık su ile besleme yapabiliriz. Biz yardımsever bir halkız vicdanımız bunu gerektiriyor. Elbirliğiyle bu soğuk kış günlerinde elimizi sokak hayvanlarına uzatmak zorundayız” dedi.

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