Yağışlarla birlikte mantar zehirlenmelerinde artış Mardin’de mantar zehirlenme vakasında artış

– Mardin’in Midyat Devlet Hastanesinde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Hakan Özerol, mantar zehirlenme sayılarında önceki yıllara göre bu yıl artış olduğunu dile getirdi.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Hakan Özerol, bu yıl vakaların artış sebebinin, yağışların bol olmasına bağlı olarak fazladan mantar yetişmesi ve bilinçsiz toplama olduğunu belirterek, mantar zehirlenme belirtilerinin neler olduğunu açıkladı. Dr. Özerol, “Bölgemizde bu yıl vaka artış sebebi, özellikle İlkbahar ayının çok fazla yağışlı geçmesi. Hemen hemen her gün yağış oluyor. Güzel yağmurlar yağdı. Tabi ki mantarlarda yağmurla birlikte daha çok artı. İnsanlarımızda doğada yetişen mantarları toplayıp, gerek evlerinde pişirmek suretiyle gerekse pazarlardan almak suretiyle tüketiyorlar. Bundan dolayı vaka sayılarında artış biraz fazla görünmekte” dedi.



"Günlük 10 hastaya yakın başvuru"

Geçen sene vakaların az olmasını kuraklığa bağlayan Dr. Özerol, “Fakat bu sene mantarlarında çoğalmasıyla hemen hemen günlük, 10 hastaya yakın başvuru oluyor. Bu hastaların 45 kişisi aynı aileden. Bulgularımız, özellikle erken dönem ve geç dönem olarak 2’ye ayrılıyor. Bunlar, bulantı, kusma, ishal gibi semptomlar gözüküyor. Bazı hastalarımızda karaciğer değerlerinin özellikle yükselme görüyoruz. Bu hastalarımızı yatırarak takip etmeyi öneriyoruz’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.