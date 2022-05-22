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Yeşilay'dan Kızıltepe’de sağlıklı yaşam için bisiklet turu

İHA

Yeşilay'dan Kızıltepe’de sağlıklı yaşam için bisiklet turu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak için '10. Yeşilay Bisiklet Turu' düzenlendi.
Bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında Yeşilay tarafından bugün '10. Yeşilay Bisiklet Turu' düzenlendi. Etkinlik Kızıltepe'de kaymakamlık, belediye ve Mardin Bisikletliler Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi. Kızıltepe Belediyesi önünde son bulan etkinliğe Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Çam, Yeşilay Mardin Şube Başkanı Abdullah Songur ve 100’e yakın bisikletli katıldı.
Vatandaşlarla birlikte pedal çeviren Kaymakam Çam, “Amacımızı burada bir farkındalık oluşturabilmek özellikle sağlıklı yaşamla ilgili. Çünkü çağımızın en büyük problemidir. Toplumumuzda obeziteye doğru, sağlıksız yaşama doğru hem kullanılan malzemeler hem de yenilen yemeklerden kaynaklı olarak enerjisiz ve hareketsizlikten kaynaklı olarak. Bugün burada hem farkındalık oluşturmak hem de dikkat çekmek için toplandık” dedi.
Etkinliğe katılanlar Kızıltepe Belediyesi önünde günün anısına hatıra fotoğrafı çekinerek programı sonlandırdı.

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