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Midyat´ta 25 yıldır sürdürülen kiliseler arası futbol turnuvası yapıldı

DHA

Midyat´ta 25 yıldır sürdürülen kiliseler arası futbol turnuvası yapıldı


Mehmet Halis NAYIFOĞLU/ MİDYAT (Mardin), (DHA)-MARDİN´in Midyat ilçesinde 25 yıldır geleneksel olarak sürdürülen ve `Turabdin´ olarak adlandırılan Midyat ile Şırnak´ın İdil ilçeleri arasındaki bölgede bulunan Süryani kiliseleri arasında düzenlenen futbol turnuvasında, Midyat Mor Abrohom Manastırı takımı şampiyon oldu. 
Mardin´de `Turabdin Bölgesi´ olarak adlandırılan Midyat ilçesi ve ile Şırnak´ın İdil ilçeleri arasındaki bölgede bulunan Süryani kiliseleri arasında 25 yıldır geleneksel hale getirilen `Turabdin Futbol Turnuvası´ bu yıl da büyük bir coşkuyla yapıldı. Süryani cemaati tarafından organize edilen turnuvaya bu yıl 12 takım katıldı. 2 gruptan oluşan turnuvada kura sonucu eşleşen takımlardan en çok puan alan takımlardan grup birincisi ve ikincisi kendi aralarında maç yaptı. Yapılan karşılaşmalar sonucunda Midyat Mor Abrohom Manastırı ile İdil Midın Köyü Mor Yakup Kilisesi takımları finale yükseldi. Final maçını, Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün, Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakfı Başkanı Yusuf Türker, Süryani köy muhtarları, Midyat, İdil ve Nusaybin ilçeleri ile yurt dışından gelen çok sayıda Süryani izledi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadelede Midyat Mor Abrohom Manastırı, rakibini 5-3 yenerek turnuvanın bu yıl ki şampiyonu oldu. Turnuva sonunda kilise papazları tarafından takımlara kupa ve madalyaları verildi. 
`BÜTÜN GENÇLER BİRİNCİ OLDU´
Midyat Kiliseleri Papaza İshak Ergün, aslında oynayan bütün gençlerin kazandığını ifade ederek, "Oynayan herkesi kutluyoruz, mutluyuz. Pandemiden sonra yine Turabdin'de Süryani gençleri arasında futbol turnuvası yapıldı. Bugün final günüydü, sevinçliyiz. Allah hepsini korusun, hepimizi korusun.  Memleketimizi, Midyat'ımızı, Turabdin'imizi, Mardin'imizi korusun İnşallah. Her sene böyle güzel etkinliklerle buluşmak dileğiyle" dedi.
Şampiyon Mor Abrohom Manastırı Takımı oyuncusu Ferit Demir de, "Netice de dostluk kazandı. Hepimiz kardeştik, beraber oynadık. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis NAYIFOĞLU
2022-06-26 15:28:05

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