Mardinli kadınlar gurme lezzetler ile İstanbul'da

Hilton İstanbul Bosphorus "Yerel Mutfak, Global Lezzet" projesinin 2019 ayağını ilk olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Mardin'le gerçekleştirdi.

Bu amaçla Lalezar Restaurant, 7-8-9 Mart tarihleri arasında mutfağını Mardin'de kadınların ekonomik hayata katılımlarını destekleyen 'S.S. GAP Sosyal Ekonomik İşletme Kooperatifi'nin kadın çalışanlarına emanet etti.

GAP İdaresi tarafından, kadını güçlendirerek fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak, kadınların kamusal alana katılım ve kamusal hizmetlerden yararlanma düzeyini arttırmak için başlatılan GAP Medrese Gül ÇATOM'da yer alan 4 kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde İstanbul'da hünerlerini sergiledi.

Doğu'nun mistik güzeli Mardin’in birbirinden özel lezzetleri de Gülistan Baysal, Nahide Güler Altın, Azize Molla, Nilgün Işıktaş ve Mardinli şef Ahmet Hocaoğlu sayesinde İstanbullular ile buluşturulmuş oldu.

Lezzetli aşçılar mütebbel, tebbüle salatası, zeytinyağlı kenger kavurması, kibbeneye, falafel gibi Mardin mutfağında önemli yeri olan mezelerin yanı sıra kurutulmuş patlıcan dolması, kitel raha, haşu, incasiyye, hintinyye gibi Mardin'in yöresel lezzetlerini hazırladı.

Mardin'in yetenekli kadınları Gülistan Baysal, Nahide Güler Altın, Azize Molla, Nilgün Işıktaş İstanbul'a gelmişler ama arkalarında onlarca kadın bırakmışlar. Bu yüzden sorduğumuz soruları onlar adına da cevapladılar...

Kendinizden, GAP ÇATOM'dan bahsedebilir misiniz?

Biz 10 yıldır burada çalışıyoruz. Burada hayatta kalmak, çocuklarımıza güzel bir gelecek verebilmek için kendimizi geliştirdik. Daha güzel şeyler olmasını bekliyoruz. Canavar gibi kadınlarımız var. Şu an burada 4 kadınız ama sanki ardımızda bıraktığımız kadınlar da yanımızda oturuyorlar.

Peki Mardin'in olmazsa olmaz lezzetleri neler? Mardin'e gidince mutlaka hangi yemeklerden tatmalıyız?

Mardin usulü içli köfte yani orokumuz var. İçli köftenin daha büyüğü oluyor ama menüye koymadık. Bir de işkembe dolmamız var. Sembusek, kaburga, mumbar... Tabii el lezzeti önemli tabii. Mardinli kadınların el lezzetleri çok ayrı. Bu yemekleri büyüklerimizden öğrendik ve Mardin yemeğini İstanbul'a taşıdık.

Mardin mutfağında pek çok ünlü lezzet var ancak tatlılar pek öne çıkmıyor. Mardin'in tatlılarını tanıtır mısınız?

Mardin'in en ünlü tatlısı kahiye, katmere benzeyen şerbetli bir tatlı. Bir de harire tatlısı var. Pekmezden yapılıyor, puding gibi kasede sunuluyor. Ayrıyeten özel günlerde zerde yapıyoruz. Sütlacımızı şekersiz, zerdeyi şekerli yapıp üst üste servis ediyoruz. Peynirli helvamız, zingil tatlımız da çok güzel oluyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajınızı alabilir miyim?

Kadınlar hayattır. Kadın bir candır. Kadın ile erkek eşit olmalı. Ayakta durmayı başaran kadınlarız biz. Hiç kimse bizi yıkamaz.