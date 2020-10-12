ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Maria ile Mustafa 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Maria ile Mustafa'nın başı yine dertte. İşte, Maria ile Mustafa son bölümünden detaylar...

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Maria ile Mustafa dizisi her pazar ATV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Maria ile Mustafa dizisinin yeni bölüm fragmanında Galip'in Mustafa'ya silah doğrultması dikkat çekiyor.

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kalp spazmı geçiren Kudret, herkesi çok korkutur. Bu durumu kullanarak Maria ile Mustafa'yı konağa gelmeleri için ikna etmeye çalışır. Maria'ya duyduğu nefret yüzünden iyice kontrolünü kaybeden Gonca öfkesini konağın çalışanlarından çıkarır. Babasının, karısı ve kızının önünde kendisini sürekli azarlamasına artık katlanamayan Şahin, Kudret'e beklenmedik sert bir tepki göster. Candemir Konağı'nda olanları duyan Haşmet Yalçınoğlu büyük bir öfkeyle harekete geçer.