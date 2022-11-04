"ÖZEL BİR GÜNDE KAPILARI AÇTIK"

Mariana, Instagram'dan yaptığı açıklamada, "İlişkimizi, uzun bir süre gizli tutmaya karar verdikten sonra, özel bir günde kapıları açtık" ifadelerine yer verdi. Güzellik kraliçeleri, 28 Ekim 2022'de yaptıkları nişan törenlerine ait kareleri de paylaştı.