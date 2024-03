Marilyn Monroe'nun mezarının yanı satılığa çıkarılıyor

BUGÜNKÜ DEĞERİ 10 MİLYON DOLAR

Kim Kardashian'ın 2022'de Met Gala için tartışmalı bir şekilde ödünç aldığı ve fermuar kısmını patlattığı için eleştirildiği Marilyn Monroe'nun "Doğum Günün Kutlu Olsun Bay Başkan" şarkısını söylerken giydiği elbisesinin bugün açık artırmaya çıkması durumunda yaklaşık 10 milyon dolar getireceğini iddia ediyor.

Oysa elbise 2016'da 4.81 milyon dolara satılmıştı. Bugün beklenen rakam, onu dünyanın en pahalı elbisesi yapıyor. Kim kardashian'a ödünç verilen elbise, Amerikan eğlence şirketi Ripley's Believe It or Not tarafından satın alınmıştı. Elbise şu anda Orlando'da sergileniyor.