Türkiye'de de satışa çıkardı 0:00 / 0:00

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Farklı türlere hâkim Yunan tenor Mario Frangoulis, Türkiye'deki konserlerinin ardından ülkemizde de satışa sunulan albümü 'Blue Skies, An American Songbook'u çıkardı.

Kayıtları Atina'daki Akropolis'te gerçekleştirelen albümde Mario Frangoulis'e

Big Band Orchestra eşlik ederken ABD'li caz sanatçısı Tammy McCann konuk olarak yer aldı.

Mario Frangoulis, 'Blue Skies, An American Songbook' hakkında şunları söyledi; "Müzikte ve tiyatroda, esnek olmalıyım, çevremde olup bitenlere uyum sağlamalıyım. Müzik ve oyunculuktaki becerilerimi yeni ve benzersiz bir şekilde birleştirerek deneyler yapmalıyım. Bu benim kişisel tarz anlayışıma da yansıyan bir durum. Hayat, bizi biz yapan bir deneyimler mozaiğidir. Herhangi bir şeyi yapmanın tek bir ‘doğru' yolu yok... Yaptığım her şeyin gerçeğimle, hislerimle ve kimliğimle bir ilgisi var."