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Mark Twain Ödülü Julia Louis-Dreyfus'a gitti

Mark Twain Amerikan Mizah Ödülü, ABD'nin Washington kentinde verildi. Seinfeld dizisiyle geniş kitlelerce tanınan aktris, ödülü alan 6'ncı kadın komedyen oldu

22.10.2018 - 10:30 | Güncelleme: AA

ABD'li aktris Julia Louis-Dreyfus komedi alanında yaşam boyu başarının ödüllendirildiği Mark Twain Amerikan Mizah Ödülü'ne layık görüldü.

AA'nın haberine göre Louis-Dreyfus, başkent Washington'daki John F. Kennedy Performans Sanatları Merkezi tarafından verilen geleneksel ödülün 21'inci sahibi oldu.

ABD'de 1989-1998 yıllarında yayımlanan komedi dizisi Seinfeld'de canlandırdığı "Elaine Benes" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Louis-Dreyfus, 35 yıllık kariyerinde özellikle durum komedisi türündeki televizyon yapımlarında canlandırdığı karakterle izleyicilerin beğenisini kazandı.

Seinfeld'in ardından "Watching Ellie" ve "The New Adventures of Old Christine" gibi durum komedisi türündeki yapımlarda başrolde yer alan Louis-Dreyfus, son olarak siyasi komedi türünde ABD Başkan Yardımcısı rolündeki "Veep" dizisiyle izleyicilerin ve eleştirmenlerin takdirini topladı.

Louis-Dreyfus, Whoopi Goldberg, Lily Tomlin, Tina Fey, Ellen DeGeneres ve Carol Burnett'in ardından ödüle layık görülen 6'ncı kadın komedyen oldu.

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