İndirim izdihamı! 0:00 / 0:00

DHA

Derince ilçesi D-100 yolu kenarında açılışı yapılan markette bazı ürünler, indirim uygulanarak, satışa sunuldu. Yüzde 50'ye varan indirimi duyanlar, havanın sıcak olmasına rağmen market önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kalabalık oluşturanlar, sosyal mesafe kuralına uymazken, bazı kişilerin maske takmaması ve yapılan uyarıları da dinlememesi dikkat çekti.



Market sahibi Anıl Bayraktar, "Açılışını yaptığımız mağazamıza yoğun katılım var. Yüzde 50´ye varan indirimler uyguluyoruz. Dışarıda insanların birikmesinin asıl sebebi, içeri koronavirüs nedeniyle metrekare sayısına göre insan almamız. İçeride hijyen ve mesafe kurallarını tamamen uyguluyoruz. Dışarıda da görevli personelimiz, vatandaşları sıraya sokmaya çalışıyor. Böyle katılım olacağını tahmin ediyorduk" dedi.

'5 SAAT KUYRUKTA BEKLEDİM'

İlk kez böyle izdihamla karşılaştığını belirten Seyhan Doğan, "Ben saat 08.30´dan beri bekliyorum. 5 saat oldu, anca alışveriş yapabildim. Hava da çok sıcak, başım ağrıdı sıcaktan. Maskem sürekli takılıydı. O da çok bunalttı. Koronavirüs nedeniyle tedirgin olduk ama yapacak bir şey yok. Bir kere sıraya girmiş bulunduk" diye konuştu.



Yoğunluktan dün alışveriş yapamadığı için bugün tekrar geldiğini söyleyen Recep Gedik de "2 saattir sıradayım, bekliyorum. İçeri girebileceğimi umuyorum. Maskemizi takıyoruz, ama şu an mesafemizi korumak gibi bir şansımız yok. Birazcık bir mesafe bile bıraksak araya biri kaynıyor. İçerisi de çok kalabalık. Herkes bunun bilincinde ama yapacak bir şey yok" dedi.