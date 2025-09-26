Market çalışanı konuştu! Caner Balıkesir' mi gitti? Programda ayrıca kayıp Caner'in telefonunu satarken imzalanan belge de gündeme geldi. Cihan, belgedeki imzayı inceleyerek, "Bu benim abimin imzası değil" dedi. İmzanın daha simetrik ve özenli olduğunu savunan Cihan, kardeşinin yazısıyla uyuşmadığını dile getirdi.

