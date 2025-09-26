Market çalışanı konuştu! Caner Balıkesir' mi gitti?
Programda ayrıca kayıp Caner'in telefonunu satarken imzalanan belge de gündeme geldi. Cihan, belgedeki imzayı inceleyerek, "Bu benim abimin imzası değil" dedi. İmzanın daha simetrik ve özenli olduğunu savunan Cihan, kardeşinin yazısıyla uyuşmadığını dile getirdi.
Giriş: 26.09.2025 - 19:40 Güncelleme: 26.09.2025 - 19:40
Canlı yayına bağlanan bir market çalışanı, Cihan ve Caner’in kendilerine yüklü miktarda borcu olduğunu açıkladı.
Çalışan, Caner’in kaybolmasından sonra Cihan’ın gelip, “Abim Balıkesir’e gitti, dönünce borcu ödeyecek” dediğini iddia etti.
Bunun üzerine Didem Arslan Yılmaz, Cihan’a “Peki, abin nerede?” sorusunu yöneltti.
Cevaplar hâlâ belirsiz. Peki Caner gerçekten hayatta mı?
