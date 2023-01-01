Yılbaşında marketlerin çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. 31 Aralık Cumartesi gecesi itibarıyla yeni yıl girilirken gözler marketlerin çalışma durumuna çevrildi. 1 Ocak resmi tatil olduğu için kamu kurum kuruluşları, bankalar ve kargo firmaları kapalı oluyor. Dini bayramlarda kısmen kapalı olan marketlerin 1 Ocak'ta açık olup olmayacağı araştırılıyor. İşte, 1 Ocak marketler açık mı, kapalı mı ve kaça kadar açık? sorusunun yanıtı ve Migros, ŞOK, BİM, A101 çalışma saatlerine ilişkin merak edilenler...