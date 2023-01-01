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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marketler bugün açık mı, kapalı mı? 1 Ocak market çalışma saatleri ve günleri

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak'ta marketlerin çalışma durumu ve saatleri, alışveriş yapacakların gündeminde yer alıyor. 1 Ocak resmi tatilinde devlet daireleri kapalı olurken özel sektörde mesai uygulaması yapılabiliyor. Migros, ŞOK, BİM, A101 gibi zincir marketlerin çalışma saatlerinde güncelleme olup olmadığı merak konusu oldu. İşte, 1 Ocak marketlerin çalışma durumu ve saatleri....

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  • Marketler bugün açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2023 marketler açık mı, kaça kadar açık? 1 Ocak Pazar market çalışma saatleri ve günleri

    Yılbaşında marketlerin çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. 31 Aralık Cumartesi gecesi itibarıyla yeni yıl girilirken gözler marketlerin çalışma durumuna çevrildi. 1 Ocak resmi tatil olduğu için kamu kurum kuruluşları, bankalar ve kargo firmaları kapalı oluyor. Dini bayramlarda kısmen kapalı olan marketlerin 1 Ocak'ta  açık olup olmayacağı araştırılıyor. İşte, 1 Ocak marketler açık mı, kapalı mı ve kaça kadar açık? sorusunun yanıtı ve Migros, ŞOK, BİM, A101 çalışma saatlerine ilişkin merak edilenler...
  • Marketler bugün açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2023 marketler açık mı, kaça kadar açık? 1 Ocak Pazar market çalışma saatleri ve günleri

    YILBAŞINDA MARKETLER AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

    1 Ocak Pazar günü yani yılbaşında marketler olağan akışlarına devam edecek ve son market 22:00'ye kadar hizmet verecek.
  • Marketler bugün açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2023 marketler açık mı, kaça kadar açık? 1 Ocak Pazar market çalışma saatleri ve günleri

    BİM 1 OCAK ÇALIŞMA SAATLERİ

    BİM çalışma saatleri Türkiye’nin her yerinde aynıdır. Saat 09.00’da açılan BİM şubeleri akşam 21.00’da kapanıyor. 

    Hafta içi: 09.00 - 21.00 

    Hafta sonu: 09.00 - 21.00 
  • Marketler bugün açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2023 marketler açık mı, kaça kadar açık? 1 Ocak Pazar market çalışma saatleri ve günleri

    A101 ÇALIŞMA SAATLERİ 2023 

    A101 çalışma saatleri Türkiye’nin her yerinde aynıdır. Saat 09.00’da açılan A101 şubeleri akşam 21.30’da kapanıyor. 

    Hafta içi: 09.00 - 21.30 

    Hafta sonu: 09.00 - 21.30
  • Marketler bugün açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2023 marketler açık mı, kaça kadar açık? 1 Ocak Pazar market çalışma saatleri ve günleri

    YILBAŞINDA ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

    ŞOK marketler saat 09.00 itibariyle açılmaktadır. Hafta içi günleri ile birlikte Cumartesi ve Pazar günleri de saat 09.00 ile 21.000 saatleri arasında hizmet vermektedir.
  • Marketler bugün açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2023 marketler açık mı, kaça kadar açık? 1 Ocak Pazar market çalışma saatleri ve günleri

    2023 MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

    Türkiye’nin birçok yerinde bulunun Migros, marketleri sabah 09:00'da açılır, gece ise saat 22:00'de kapılarını kapatır. Öğle arası vermeyen Migros’un hafta sonu mesaisi de değişiklik göstermiyor.
  • Marketler bugün açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2023 marketler açık mı, kaça kadar açık? 1 Ocak Pazar market çalışma saatleri ve günleri

    2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

    Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

    Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

    Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

    Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

    Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

    Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
  • Marketler bugün açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2023 marketler açık mı, kaça kadar açık? 1 Ocak Pazar market çalışma saatleri ve günleri

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

    Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

    Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

    Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

    Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

    Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

    Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

    Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

    Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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