Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; olay, önceki gün Ümraniye, Atakent Mahallesi, Dicle Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre Londra'da yaşayan ve tatil için ailesi ile birlikte İstanbul’daki yakınlarına gelen 12 yaşındaki S.E. bir markette cinsel tacize uğradı.



PEDAGOG EŞLİĞİNDE ANLATTI

Çocuğun annesi, kızının durumu anlatması üzerine hemen polise başvurdu. S.E., pedagog eşliğinde markette yaşadığı şok olayını titreyerek anlattı.



KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şikayet üzerine Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Önce marketin güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Ortaya şok görüntü çıktı. Görüntülerde, alışveriş için kuzeni ile birlikte markete gelen S.E., market içinde içinde peşlerine takılan bir kişi tarafından elle taciz edildiği görüldü. İki kez tacize uğrayan küçük çocuk kuzeniyle birlikte korku içinde hemen marketten ayrılıyor.



KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin iyi giyimli 30-35 yaşlarında bir kişi olduğunu belirledi. Markette alışveriş yaptığı belirlenen şüphelinin A.S. olduğunu kısa sürede tespit edildi. A.S.'nin adresine giden polis şüphelinin eşinden 1 yıl önce boşandığını farklı bir adreste yaşandığını belirledi.



MARKETE YAKIN YAKALANDI

Bunun üzerine işgal bilgisi tüm ekiplere verildi. Şüpheli A.S. dün olayın yaşandığı markete 200 metre mesafede yolda yürürken yakalandı.

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