Karısını öldürdü ama dehşet bitmedi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa MARKETTE VAHŞET! Son dakika: Karısını öldürüp intihara kalkıştı! - VİDEO HABER
ABONE OL

Karısını bıçakla öldürdü! Dehşet bitmedi!

Antalya'da, markette eşiyle tartışan öfkeli koca, eşini bıçaklayarak öldürüp ardından av tüfeğiyle intihara kalkıştı. Cinayeti işleyen kocanın yaralı halde alanya sokaklarında emekleyerek yürüdüğü cep telefonu görüntülerine yansıdı

MARKETTE VAHŞET! Son dakika: Karısını öldürüp intihara kalkıştı! - VİDEO HABER
Karısını öldürdü ama dehşet bitmedi!
0:00 / 0:00
İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Oba Mahallesi Fabrika Caddesi üzerindeki bir markette insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre 43 yaşındaki Yahya Yılmaz, eşi Gönül Yılmaz'ın çalıştığı markete gitti.

EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

İHA'da yer alan habere göre burada eşiyle tartışmaya başlayan öfkeli koca eşini market içerisinde birkaç yerinden defalarca bıçakladı. Yahya Yılmaz daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle kendine ateş etti.

MARKETİN DIŞINA EMEKLEYEREK YÜRÜDÜ

Yahya Yılmaz kanlar içerisinde marketin dışarısına kadar emekleyerek yürüdü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

YARALI KOCA ANTALYA'YA SEVK EDİLDİ

Sağlık ekipleri yaralı Yahya Yılmaz'ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yılmaz, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya'ya sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bıçaklanarak öldürülen Gönül Yılmaz'ın cansız bedeni ise savcı incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Havalimanı'nda inanılmaz son dakika olayı: Kaplumbağa piste çıktı ve.... - VİDEO HABER
GÜNDEM Burası Ankara... Kaplumbağa piste çıktı!
Çatalca’da otoyol kenarına kaçak hafriyat dökümü böyle görüntülendi
GÜNDEM Çatalca'da güpegündüz kaçak hafriyat döküm
Cezaevinde ölüme AYM'den 'yaşam hakkı ihlali' kararı
GÜNDEM Cezaevinde ölüme ilişkin AYM kararı
Rize'de, 2 bin 863 noktada 341 milyon TL'lik sel hasarı - Haberler
GÜNDEM Rize'de 341 milyon TL'lik sel hasarı
İstanbul'da 10 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi
GÜNDEM İstanbul'da ele geçirildi! Tam 10 bin 500 litre
Buca’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
GÜNDEM Buca’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den önemli uyarı! 2 bölgede sağanak! - Haberler
GÜNDEM Meteoroloji'den önemli uyarı! 2 bölgede sağanak!
Kayseri'de 14. kattan otomobilin üzerine düşen kişi öldü - Haberler
GÜNDEM Feci ölüm! 14. kattan aracın üzerine düştü
Yağmur kaza getirdi! Bir anda savruldular  
GÜNDEM Yağmur kaza getirdi! Bir anda savruldular
Türkiye ile İran arasında flaş görüşme
GÜNDEM Türkiye ile İran arasında flaş görüşme

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.