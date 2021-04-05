Marko Joric, Acun Ilıcalı'nın özel misafiri olarak Survivor 2021'e konuk oldu. Seyirciler dünyaca ünlü Sırp basketbolcunun özel hayatını ve biyografisini merak ediyor. Marko Joric kimdir? Marko Joric kaç yaşında? İşte Marko Joric'in biyografisi...

MARKO JORİC KİMDİR?

Marko Joric, 12 Ekim 1978'de doğdu. Brezilyalı model Adriana Lima ile 2014 yılında boşanmıştır ve bu evlilikten iki çocuğu vardır.

İtalya Şampiyonluğunu arka arkaya iki farklı takımla kazanan tek basketbol oyuncusudur. 2000 yılında Fortitudo Bologna ile, 2001'de ise Virtus Bologna ile şampiyonluğa ulaştı.

2000 NBA Seçmelerinde Los Angeles Clippers tarafından 30. sıradan seçilmiştir. 12 Ağustos 2005'te Lionel Chalmars ile birlikte takas yoluyla Minnesota Timberwolves'a gitti. Haziran 2008'de Memphis Grizzlies'e gitti.

2009-10 NBA sezonunda, Marko Jarić ve takımı Memphis Grizzlies, Jarić'in kamplara ve sezon öncesi maçlara katılmaması konusunda karşılıklı olarak anlaştı. Jarić'e yeni bir takım bakması ve 2 yıllık kontratının karşılığı olan 15 milyon doları alıp takımdan ayrılmasına izin verildi. 22 Aralık 2009 tarihinde Jarić, Real Madrid ile anlaştı. 14 Ocak 2011'de Montepaschi Siena ile 2010-11 sezonunun sonuna kadar anlaşma imzaladı.

Jarić Ekim 2012'de Chicago Bulls'a katıldı. Fakat 24 Ekim'de takımdan gönderildi.Eylül 2013'te Brooklyn Nets ile sözleşme imzalamasına rağmen, 15 Ekim'de takımdan gönderildi.

Jarić, genç millî basketbol takımı ile 1998 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Yugoslavya millî basketbol takımının bir oyuncusu olarak ise 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonasında ve 2002 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Marko Jaric, Sırp profesyonel basketbol oyuncusu Srećko Jarić'in oğludur. Marko Jarić'in bir dönem Yunanistan'da basketbol oynadığından dolayı Yunan vatandaşlığı da bulunmaktadır.

Jarić 12 Haziran 2008'de Brazilyalı süpermodel Adriana Lima ile nişanlandı.Çift 2009 yılında Sevgililer Gününde ABD'de evlendi.[12] Çiftin iki kız çocukları vardır: Valentina Lima Jarić (d. 15 Kasım 2009)ve Sienna Lima Jarić (d. 12 Eylül 2012).