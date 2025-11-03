Habertürk
Habertürk
        Marmaris açıklarında kaçakçılık operasyonu

        Marmaris açıklarında kaçakçılık operasyonu

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan kaçak içki, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 20:58 Güncelleme: 03.11.2025 - 20:58
        Marmaris açıklarında kaçakçılık operasyonu
        Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Marmaris ilçesi açıklarında, kaçak alkol, silah ve uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli 2 deniz aracı tespit edilerek durduruldu. Gerçekleştirilen operasyonlarda, teknelerden birinde çeşitli boy ve ebatlarda 310 şişe bandrolsüz kaçak içki, diğer teknede ise 4 gram skunk, 1 tabanca, 186 adet fişek ve 3 şarjör ele geçirildi.

        Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #Muğla
        #muğla haber
        #yerel haber
