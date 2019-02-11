İlçe sakinleri tedirgin...

Marmaris’te deniz çekildi. İlçede bulunan bazı noktalarda 20 metreye kadar çekilmesi ilçe yaşayanlarında deprem olacak endişesine yol açtı.

İHA'nın haberine göre, ilçe merkezinden İçmeler Mahallesi’ndeki sahile kadar farklı uzunluklarda deniz çekilmesi yaşandı. Çekilme bazı ilçe yaşayanlarının tedirgin olmasına neden oldu. Deniz çekilmesi ile ilgili konuşan Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz," Marmaris sahillerinde aralık ortası ile mart ayları arasında çekilmeler meydana geliyor. Bu durum, atmosferik şartlarda yüksek basıncın neden olduğu doğal bir olaydır.

Bu tür atmosferik basınçlarla, denizde 5 ila 30 metre arasında çekilmeler olabilir. Eğer çekilme kısa sürede olup dalgalarla birlikte gelirse o zaman depremin habercisi olabilme ihtimali vardır. Ancak şuan ki çekilmede korkulacak bir durum yok.” dedi. Bazı ilçe yaşayanları, çekilmeden dolayı tedirgin olduklarını dile getirdi.