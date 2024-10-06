Mars'tan bir selam mı var? 100 yıl önceden gelen gizemli radyo sinyalinin şaşırtan hikayesi bakın neymiş!

RADYO SİNYALLERİ VE MARS’TAN GELEN MESAJLAR: DAVID TODD’UN DENEY

Bu atmosferde, Amerikalı astronom David Todd, Mars’tan gelen herhangi bir radyo sinyalini tespit etmek için radikal bir deney planladı. O dönemde, radyo iletişimi henüz yeni gelişmekteydi ve dünya dışı sinyallerin bu teknoloji aracılığıyla tespit edilebileceğine dair büyük bir merak vardı. Todd, bu deneyle Mars’tan gelebilecek olası mesajları dinlemeye karar verdi.