Geçen hafta uluslararası bir elektrikli scooter şirketinin Türkiye'de faaliyete geçmek için yetkililere başvurduğunun ortaya çıkması, yerli girişim ekosisteminde heyecan yaratmıştı.

Habertürk'ün Türkiye'ye duyurduğu gelişmenin ardında, gözler bu alanda çalışan yerli girişim Martı'ya çevrilmişti.

Aradan bir hafta geçmeden, Martı Kurucusu Alper Öktem, şirketinin kuruluş hikayesi ve gelecek hedeflerini anlatmak üzere bir toplantı organize etti.

ÖNCE İSTANBUL SONRA YURTDIŞI

Martı'yı 2018'de kurduklarını belirten Öktem, "Elektronik scooter ile ABD’de bir iş seyahatinde karşılaştım. Kısa mesafeleri hızla ve kolayca kat edebilmek için son derece etkili bir çözüm olduğunu görünce mikro-mobilite kavramını Türkiye’ye kazandırmaya karar verdik. Martı fikri de böylece doğdu" dedi.

Önce test amaçlı Anadolu yakasında faaliyete geçen Martı'ların gelen talep üzerine Avrupa yakasında da hizmete girdiğini kaydeden Öktem, "Öncelikli hedefimiz Martı'yı İstanbul'da daha yaygın hale getirmek. Ardından da Bulgaristan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere yayılmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Yurtdışından gelecek büyük bir firmanın kendileri için tehdit oluşturmayacağını kaydeden Öktem, böyle bir durumda pazarın büyüyeceğin söyledi.

'FİYATI BİR FİNCAN KAHVEYE DENK'

Öte yandan, scooterlarının yazılımını Türkiye'de geliştirildiklerini anlatan Alper Öktem, "Biz bu ülke topraklarından doğan bir startupız. Martı'larımızın elektronik aksamı Türkiye'de üretiliyor, üzerinde kullandığımız yazılım tamamen Türk mühendisler tarafından hazırlandı" ifadesini kullandı.

Öktem, Martı'nın ücretlendirme sistemini oluştururken, ilk olarak yurtdışındaki örnekleri incelediklerini belirtti.

Bu kapsamda yurtdışındaki elektrikli scooter paylaşım şirketlerinin fiyatlandırma politikasını esas aldıklarını bildiren Alper Öktem, "Fransa, Portekiz, ABD gibi ülkelerin büyük şehirlerinde elektrikli scooter kiraladığınızda, 10 dakikalık bir yolculuk için ödediğiniz bedel bir bardak kahve fiyatına denk geliyor. Biz de Martı'yı bu denklem üzerinden fiyatlandırdık. Martı'yla 10 dakikalık bir yolculuğun bedeli 10.5 TL. 10 dakikada yarım saatlik yürünecek mesafeyi kat etmek mümkün” dedi.

HIZI 18 KM/S İLE SINIRLANDIRILDI

Öktem'in açıklamalarının ardından daha önce kullanma fırsatı bulamadığımız Martı'yı test ettik. Cep telefonuna yüklenen bir mobil uygulama üzerinden çalışan sistem, kullanıcıların bu uygulama üzerinden bulunduğu bölgede boşta olan Martı'ları görebilmesi üzerine çalışıyor.

Seçilen Martı'nın üzerindeki QR kod okutularak aracın kilidini açılıyor ve yolculuk bitiminde de yine QR kodu cep telefonuna okutuluyor, ardından araç üzerindeki kilitle uygun bir yere bağlanıyor.

İlk hareketi ayağınız ile kazandırdığını scooter, sonrasında gaz komutu ile yol alıyor. Aracın freninin ise beklediğimden sert olduğunu söylemem lazım.

Scooterin üzerindeki elektrik aksamının 24-25 km/s hıza kadar çıkmaya imkan tanıdığı fakat bunun 18 km/s ile sınırlandırıldığını aktaran Öktem, güvenlikle alakalı da çok soru aldıklarını aktardı.

Öktem, "Scooter yolculukları istatistiksel olarak, otomobil, motorsiklet, bisiklet ve uçak yolculuklarından daha güvenli. İstanbul’da kaldırımlarda yaya trafiğine engel olmamak amacıyla yurt dışındaki modellerin aksine Martılarımızı kilitle bir noktaya sabitliyoruz. Bu kilit sistemi güvenlikten ziyade, kamu düzeni için önemli bir konu" dedi.