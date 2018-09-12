Mask-Kara Tiyatrosu ile Komşuda Tiyatro işbirliğiyle 'Ev Yapımı' adlı oyunun prömiyeri 28 Eylül’de Şişli Belediyesi’nin ev sahipliğinde Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. ‘Ev Yapımı', sosyo-ekonomik olarak üst-orta sınıfa ait 'Seda', 'Müge' ve 'Zahide' aracılığıyla Cumartesi Anneleri’nin kayıp çocuklarını, kadın cinayetlerinı, emekçi kadının sömürüsünü ve tüm bunlara sessiz kalmaktan duyulan utancı hikâye ediniyor.

'Ev Yapımı', 'Annelik gerçekten kutsal mıdır? Eğer kutsalsa sadece kendi çocuğuna yetecek sevgiye, şefkate, merhamete annelik denilir mi? Yoksa bazı anneler kutsal değil midir? Cennet annelerin ayakları altındaysa çocuğunun kemiklerini arayanlara ne vaat edilir? Çenelerin kapanması vicdanları susturmaya yeter mi? Vicdan banka mevduatına, tapu sayısına, pasaporttaki damga sayısına inat yine de sızlar mı?, O çocukların kayıp kemikleri kayıp vicdanlara batar mı?, O çocuklar sizin çocuklarınız olabilir mi?' soruları üzerine kurulu hikâyesiyle yeni sezonun dikkat çeken oyunlarından biri olacak.

Her şeye sahip olan ancak kendi hayatlarına sahip olamayan yani ailesine ‘mâl/mal’ olan bu kadınların ev yapımı eylemlerle insan olma/insan kalma çabaları oldukça traji-komik, şok edici ve ne yazık ki bir o kadar da tanıdıktır. Yıllardır çocuklarının kemiklerini arayan anneler sokaktayken lüks villalarda, yüksek rezidanslarda hatta korunaklı sitelerin konaklarında dahi temiz aşkların, masum anneliklerin ve kutsal evliliklerin imkansızlığına inananların çırpınışları…

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