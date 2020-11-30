Koronavirüs tüm dünyayı etkilemeye devam ederken hasta ve vaka sayılarında da artış meydana geliyor. Uzmanlar, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymak konusunda uyarılarda bulunuyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, "Maske kesin koruyor" diyerek, vatandaşları N95, FF2 ve FF3 gibi özellikli maskeler kullanmak yerine cerrahi maske kullanmaya çağırdı. Prof. Dr. Cankurtaran, bu kış bağışıklığın korunmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Egzersiz, uyku, dengeli beslenme ve stresin azaltılması bağışıklık sisteminin en iyi dostları" dedi.

PROF. DR. CANKURTARAN'DAN MASKE UYARISI!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, maskenin çok kritik bir konu olduğunu belirterek, "Maske koronavirüsten kesin koruyor, 8 aydır yoğun bakımda çalışıp Covid olmayan arkadaşlarımız var. Ben defalarca Covid servislerinde çalıştım, çift maske takıyorum. Maske kesin koruyor.

Maskeler internetten de alınıyor, artık her yerden alınıyor. Ama en azından her eczacının eczanesinde kaliteli maske bulundurduğunu biliyorum. Kızılay'da tezgahta bile maske satıyorlar, onlar korumayabilirler. Halihazırda bizlerin aldığı maskelerin bile bazılarının tam koruyamadığını konuşuyoruz" diye konuştu.

N95, FF2, FF3 MASKELERDEN KULLANIYORSANIZ...

Prof. Dr. Cankurtaran, çok geniş spektrumda maskeler olduğunu kaydederek, halkın N95, FF2, FF3 gibi özellikli maskelere yöneldiğini ancak dışarıdaki vatandaşın bunları kullanmasına hiç gerek olmadığını hatırlattı.

Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunları kısa uçak yolculuklarında takabilirsiniz. Bir de sağlık personelinin özellikle de bu hastalarla ilgilenen sağlık personelinin takması gerekir. Ben de cerrahi maske takıyorum, Covid servisine gittiğimde özellikli maske kullanıyorum. Bazen sokaklarda N95, FF2, FF3 maskeleriyle dolaşanlar oluyor. Normal cerrahi maskeler yeterlidir.

Maske kalitesi eczacının ve üreticinin sorumluluğunda, yine devletin denetiminde olacak bir şey."

"KORONADAN ŞU KESİN KORUR DEDİĞİMİZ BİR MOLEKÜL YOK"

Öte yandan koronavirüsten korunmak için herkesin ek bir şeyler kullanmak istediğini söyleyen Prof. Dr. Cankurtaran, bu ek destek ürünlerinin aslında daha çok grip, nezle ve benzeri üst solunum yolu enfeksiyonlarında çalışmaları olan ürünler olduğunu belirterek, "Çok sayıda ürün var. Çoğunun yeterince çalışması yok ve rutinde önerilmiyor. Destek ürünü çalışmaları arttı, ancak henüz koronadan şu kesin korur dediğimiz bir molekül yok. Vitamin D düşük olan kişilerde Covid infeksiyonu daha sık ve daha ağır geçiyor. Bu sebeple vitamin D kullanımı, en azından idame dozda oldukça önemli ve yararlı. Yüksek doz vitamin C ve Çinko konusunda çok fazla üst solunum yolu enfeksiyonu korunma verisi var. Covid hastalarında çinkonun rolü ile ilgili yayınlar var. Çinko ve vitamin C desteği akma covid korunması için yararlı olabilir. Bu konuda elimizde yeterince kanıt olmamakla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonu çalışmaları, Covid hastalarında yapılmış küçük yayınlar kullanım yönünde bir seçenek olarak yer tutuyor" dedi.

"Bağışıklığın korunması bu kış daha da önemli olacak" diyen Prof. Dr. Cankurtaran, sözlerini şöyle sürdürdü: "Egzersiz, uyku, dengeli beslenme ve stresin azaltılması bağışıklık sisteminin en iyi dostları.”

15-20 LİRAYA SATILAN MASKELERE DİKKAT!

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. R. Armağan Ener, "Bugün biz eczanelerimize maske alırken öncelikle Sağlık Bakanlığı kaydı var mı, karekodu var mı, ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı yapılmış mı, maskeler üç katlı mı, orta katı filtreli mi, tel ihtiva ediyor mu, kaliteli kumaştan mı yapılmış tüm bunları inceleyerek, fiyatını ikinci planda tutarak alıyoruz. Maskeler bu özellikleri taşıyan maskeler ile sokaklarda simit arabalarında, kamyonetlerin arkasında 15-20 liralara satılmaya başlanan maskelerin karıştırılmaması gerekiyor" açıklamasında bulundu.