Maske takma zorunlu olan iller hangileri? Vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs salgını sebebiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'maske takılması zorunlu kentler' listesini duyurdu. Toplamda 45 ilde maske takma zorunluluğu var.

MASKE TAKMA ZORUNLU OLAN İLLER HANGİLERİ

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kuralımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maske yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz." dedi.

İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller;

Adıyaman

Afyonkarahisar

Amasya

Ardahan

Aydın

Balıkesir

Bartın

Batman

Bolu

Burdur

Denizli

Düzce

Elazığ

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Iğdır

Isparta

Kahramanmaraş

Karabük

Kırklareli

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Mardin

Muğla

Muş

Nevşehir

Osmaniye

Sakarya

Siirt

Sivas

Şırnak

Tunceli

Uşak

Zonguldak

Diyarbakır

Erzurum

Kayseri

Rize

Şanlıurfa

İSTANBUL, ANKARA VE BURSA'DA DA MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YASAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu'ndaki uyarılarının ardından 3 büyük şehirde açık alanlarda maske takma zorunluluğu geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte açık alanlarda maske takmanın artık zorunlu olduğunu bildirdi. Ankara ve Bursa Valiliği de yaptıkları açıklamada maskesiz açık alanlara çıkmanın yasaklandığını duyurdu...

KARARA UYMAYANLARA CEZA

Açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.