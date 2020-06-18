Maske takma zorunlu olan iller hangileri? Vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs salgını sebebiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'maske takılması zorunlu kentler' listesini duyurdu. Toplamda 45 ilde maske takma zorunluluğu var.
MASKE TAKMA ZORUNLU OLAN İLLER HANGİLERİ
Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kuralımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maske yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz." dedi.
İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller;
Adıyaman
Afyonkarahisar
Amasya
Ardahan
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bolu
Burdur
Denizli
Düzce
Elazığ
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Kırklareli
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Osmaniye
Sakarya
Siirt
Sivas
Şırnak
Tunceli
Uşak
Zonguldak
Diyarbakır
Erzurum
Kayseri
Rize
Şanlıurfa
İSTANBUL, ANKARA VE BURSA'DA DA MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YASAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu'ndaki uyarılarının ardından 3 büyük şehirde açık alanlarda maske takma zorunluluğu geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte açık alanlarda maske takmanın artık zorunlu olduğunu bildirdi. Ankara ve Bursa Valiliği de yaptıkları açıklamada maskesiz açık alanlara çıkmanın yasaklandığını duyurdu...
KARARA UYMAYANLARA CEZA
Açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.
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