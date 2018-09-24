MasterChef 23 Eylül kim elendi

Masterchef Türkiye kim elendi? 23 Eylül gecesi heyecan doruktaydı. Elenen isim Atakan mı, Zeynep mi oldu? MasterChef Türkiye'ye veda edecek isim kim oldu? İşte ayrıntılar...

MasterChef Türkiye'nin 8. bölümü, TV8 ekranındaydı. 23 Eylül Masterchef Türkiye yarışmasında "Masterchef" adayları kıyasıya yarışlarla hedefe doğru ilerlemeye çalıştı. MasterChef Türkiye'de takımlar yarıştı.

Yarışmacıların yaptığı mezeler arasındaki en iyileri açıklayan şefler, beğendikleri mezeleri yapan yarışmacıları kutladılar. Takımlar 6-6 berabere... 13. tabak havuç borani oldu ama kimin havuç boranisi? Takım oyunun galibi Tuğçe'nin mezesi ile mavi takım oldu. Siyah önlük giyen kırmızı takım, dokunulmazlık yarışında bir isim elemeye gönderilmekten kurtulacak. En iyi iki yemeğin sahibi Burcu ve Atakan olurken, dokunulmazlığı Burcu kazandı.

Gecenin en iyi tabağı Zeynep'in oldu. İkinci iyi tabağı yapan ve MasterChef'e devam eden diğer kişi Kerem'di. Atakan mı, Ezgi mi? derken Mestarchef'te Ezgi elendi.

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