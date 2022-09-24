TV8 ekranlarında hafta içi her gün 20.00'da yayınlanan MasterChef Türkiye yeni bölüm ile gündeme geldi. Yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için kuru fasülye pilav yaparak kıyasıya mücadele edecek. Peki, 24 Eylül Cumartesi MasterChef'te ana kadroya giren son yedek isim kim olacak? İşte MasterChef 81. bölümde yaşananlar...