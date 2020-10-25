MasterChef Berker kimdir? Bu hafta son 3'e kalarak eleme adayı olan Berker Başmanav ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte 24 yaşındaki yarışmacının hayat hikayesi...

MasterChef Berker Başmanav Kimdir?

Berker Başmanav, 24 yaşında. Aşçı. Aslen Sakarya Hendekli olan Berker, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Üç yıl amatör, beş yıl da profesyonel aşçılık yapmış. Evde ise butik pasta yapıyormuş. Normal süre dolduktan sonra Mehmet şef, tezgahta yemek tabağı dışında bir şey kalmayacak diyerek otuz saniye süre verdi. Mutfak hızını ölçüyorum dediği bu sınavı Berker başarı ile geçti.

Babasını kaybettikten sonra annesi işe gittiği için evde yalnız kalması nedeniyle çok küçük yaşlarda mutfağa girdiğini, ailesinin de bu konuda ona çok destek olduklarını söyledi.