1 Şurada Paylaş!









MasterChef All Star Türkiye yarışması tüm heyecanı ile devam ediyor. Eski yarışmacılar ana kadroya girmek için kıran kırana mücadele veriyor. İzleyiciler normalde her gün 20.00 saatlerinde yayınlanan MasterChef yarışmasının bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. İşte 9 Temmuz 2023 TV8 yayın akışı...