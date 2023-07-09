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        MasterChef bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

        Sevilen yarışma programı MasterChef All Star 2023'te ana kadro tamamlandı. Yedek kadroların yavaş yavaş belli olduğu yarışma normalde 20.00 saatlerinde ekranlara geliyordu. İzleyiciler bu akşam MasterChef yarışmasının yayınlanıp yayınlanmayacağını sorgulamaya başladı. Peki, bu akşam MasterChef var mı?

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 21:13
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        MasterChef All Star Türkiye yarışması tüm heyecanı ile devam ediyor. Eski yarışmacılar ana kadroya girmek için kıran kırana mücadele veriyor. İzleyiciler normalde her gün 20.00 saatlerinde yayınlanan MasterChef yarışmasının bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. İşte 9 Temmuz 2023 TV8 yayın akışı...

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        MASTERCHEF BU AKŞAM VAR MI?

        MasterChef All Star Türkiye yarışmasının 9 Temmuz Pazar günü yayın saati değiştirildi. Normalde 20.00 saatlerinde ekrana gelen yarışma Hatayspor-Hull City hazırlık maçı nedeniyle 21.30'a ertelendi.

        Yarışma maçın hemen ardından ekranlarda yer alacak.

         

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        TV8 YAYIN AKIŞI

        18:45 Maç Önü

        19:30 "Hatayspor - Hull City" Hazırlık Maçı / Canlı

        21:30 MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm

        01:15 Yabancı Sinema / Bir Zamanlar Batı

        02:30 Dizi

         

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        MASTERCHEF ALL STAR ANA KADRO İLK 20 YARIŞMACI BELLİ OLDU!

        MasterChef All Star 2023'te ana kadroya giren 20 yarışmacı belli oldu.

        1. Grup

         

        Güzide - 2019

         

        Suna - 2019

         

        Eda - 2019

         

        Batuhan - 2019

         

        Rıfat - 2019

         

        2. Grup

         

        Sefa - 2020

         

        Tanya - 2020

         

        Esra - 2020

         

        Eray - 2020

         

        Berker - 2020

         

        3. Grup

         

        Sergen - 2021

         

        Burcu - 2021

         

        Tahsin - 2021

         

        Dilara - 2021

         

        Mert - 2021

         

        4. Grup

         

        Çağatay - 2022

         

        Büşra - 2022

         

        Ayaz - 2022

         

        Gamze - 2022

         

        Tolga - 2022

         

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        MASTERCHEF ALL STAR YEDEK KADRODA KİMLER VAR?

        MasterChef'te elemeler sonucunda ana kadroya giremeyen bazı isimler yedek olarak yarışmaya devam edecek. All Star yedek kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;

         

        Araz

         

        Azize

         

        Celal

         

        Duygu

         

        Tayfun

         

        Barış

         

        Kaan

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