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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de haftanın 2. dokunulmazlığı için nefesler tutuldu. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı MasterChef'te bu akşam eski yarışmacılar konuk olacak. Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununu oynadıktan sonra MasterChef eleme adayları belli olacak. İşte 4 Kasım 2022 MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

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  • MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 4 Kasım 2022 MasterChef Türkiye'de eleme adayları

    MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Hayallerine devam etmek için en iyi yemeği çıkarmak zorunda olan yarışmacılar kıyasıya mücadele veriyor. Dokunulmazlığı sahibi jüri üyeleri Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in değerlendirmelerinin ardından belli oluyor. İşte 4 Kasım 2022 Cuma MasterChef son bölümde yaşananlar...
  • MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 4 Kasım 2022 MasterChef Türkiye'de eleme adayları

    MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. MasterChef dokunulmazlığın sahibi olan takım açıklanınca haberimizde yer alacak. 
  • MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 4 Kasım 2022 MasterChef Türkiye'de eleme adayları

    MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Dokunulmazlığın sahibi Gamze 1. eleme adayı olarak Burak Kaya'yı seçti. 2. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Büşra oldu.
  • MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 4 Kasım 2022 MasterChef Türkiye'de eleme adayları

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

    Mavi Takım

    Görkem (Takım kaptanı)

    Gamze

    Büşra

    Metin

    Tolga

    Ayaz

    Burak Kaya
  • MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 4 Kasım 2022 MasterChef Türkiye'de eleme adayları

    Kırmızı Takım

    Fatma Nur (Takım kaptanı)

    Serpilay

    Yağız

    Barış

    Kıvanç

    Burak
  • MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 4 Kasım 2022 MasterChef Türkiye'de eleme adayları

    MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

    MasterChef Türkiye yarışmasında 30 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim Tayfun oldu.

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