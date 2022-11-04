MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Hayallerine devam etmek için en iyi yemeği çıkarmak zorunda olan yarışmacılar kıyasıya mücadele veriyor. Dokunulmazlığı sahibi jüri üyeleri Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in değerlendirmelerinin ardından belli oluyor. İşte 4 Kasım 2022 Cuma MasterChef son bölümde yaşananlar...