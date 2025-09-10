Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın ikinci takım oyunu ile sürüyor. İkinci kez karşı karşıya gelecek mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. MasterChef'te konsept balıklar oldu. En başarılı tabağı yapan takım, puan üstünlüğü ile haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanacak. Peki, "MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 10 Eylül Çarşamba MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazananan takım...

        Giriş: 10.09.2025 - 20:53 Güncelleme: 10.09.2025 - 20:53
        1

        MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı programda, mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girecek. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk takım oyunu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Nisa ve Ayla eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye 2025'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'Perde Pilavı' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Hakan (Takım Kaptanı)

        Çağatay

        Sümeyye

        Sezer

        Gizem

        Özkan

        Barış

        İhsan

        Ayten

        Cansu

        6

        Kırmızı Takım

        İrem (Takım Kaptanı)

        Furkan

        Ayla

        Mert

        Eylül

        Onur

        Çağlar

        Murat Can

        İlhan

        Nisa

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef Türkiye'de elenen isim Sercan oldu.

