MasterChef'te haftanın son takım oyunu! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Düello şeklinde oynanacak dokunulmazlık oyununda takım kaptanları, karşı takımdan yarışmacı seçerek eşleşmeleri sağlayacak. Şefler yarışmacılardan 10 farklı kızartma yemeği yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 14 Ağustos 2025 Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar son takım oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girecek. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk iki dokunulmazlığını kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Merve ve Çağatay eleme potasına giden üçüncü ve dördüncü yarışmacı olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 14 Ağustos Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
Mavi Takım:
Merve (Takım Kaptanı)
Çağatay
Onur
Ayten
Hilal
Ayla
Çağlar
İhsan
Kırmızı Takım:
Sercan (Takım Kaptanı)
Hakan
Sümeyye
Furkan
Gizem
Özkan
Sezer
Eylül