MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu kazanan Sezer mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Ayla olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, MasterChef kim kazandı? 17 Kasım Pazartesi MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...