        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 25 Eylül Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu! 25 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın son dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Kıran kıran mücadelelere sahne olması beklenen takım oyununda, şefler yarışmacılar, 'Hamsili Pilav' yapmalarını istedi. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan takım, haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'te eleme potasına giden yarışmacılar...

        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 18:33 Güncelleme: 25.09.2025 - 18:33
        1

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlığını kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Murat Can ve Hakan eleme potasına giden üçüncü ve dördüncü yarışmacı olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 25 Eylül Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Çağatay (Takım Kaptanı)

        Hakan

        Sümeyye

        Gizem

        Onur

        Kemal Can

        Barış

        Cansu

        Ayten

        Nisa

        6

        Kırmızı Takım

        Ayla (Takım Kaptanı)

        Furkan

        Özkan

        Sezer

        Mert

        İhsan

        Eylül

        Aslı

        Çağlar

        Meryem

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ 21 EYLÜL?

        MasterChef'te elenen son isim İrem oldu.

