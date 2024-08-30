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        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın son dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. MasterChef ekibi ilk dış çekimini Trabzon'da yapıyor. Yöreye ait yemeklerin yapılacağı, özel konukların ağırlanacağı MasterChef yeni bölümünde, mavi ve kırmızı haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, eleme potasına gidecek beşinci ve altıncı yarışmacıyı belirleyecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?" İşte 30 Ağustos 2024 MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 21:00 Güncelleme: 30.08.2024 - 21:00
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        Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan Karadeniz yöresine özgü yemekler yapmalarını istedi. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Çağlar ve Akın eleme potasına giden son isimler olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 30 Ağustos MasterChef eleme potasına kim gitti?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, Trabzon'a yöresine ait yemekler yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

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        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

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        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        5

        29 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef Türkiye'de 29 Ağustos Perşembe günü yedeklerden ana kadroya giren isim Yudum oldu.

        6

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Hakan (Takım kaptanı)

        Eda

        Kaan

        Semih

        Nevzat

        Kerem

        Alper

        Ayşe

        Zübeyde

        Zeynep

        7

        Kırmızı Takım

        Beril (Takım kaptanı)

        Muratcan

        Onur

        Şirin

        Emre

        Nigar

        Beyza

        Akın

        Ezgi

        Çağlar

        8

        25 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        Masterchef'te elenen son isim Ümmühan oldu.

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