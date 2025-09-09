MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Eylül Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan haftanın ilk takım oyunu ile başlıyor. Yeni haftanın kaptanlarının belli olmasının ardından, mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçiyor. Haftanın ilk takım oyununda şefler yarışmacılardan Japon mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına gidecek yarışmacıları belirleyecek. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 9 Eylül Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 9 Eylül Salı MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ilk dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Hakan (Takım Kaptanı)
Çağatay
Sümeyye
Sezer
Gizem
Özkan
Barış
İhsan
Ayten
Cansu
Kırmızı Takım
İrem (Takım Kaptanı)
Furkan
Ayla
Mert
Eylül
Onur
Çağlar
Murat Can
İlhan
Nisa