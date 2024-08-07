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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? 7 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan laz böreği yapmalarını istedi. En başarılı tabağı yapan takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirleyecek. İşte 7 Ağustos 2024 MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 20:46 Güncelleme: 07.08.2024 - 20:46
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        MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Serhat ve Deniz eleme potasına giden yarışmacılar oldu. MasterChef yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? 7 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, laz böreği yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

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        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

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        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        Mavi Takım

        Emre (Takım kaptanı)

        Murat Can

        Semih

        Nigar

        Kaan

        Ezgi

        Beril

        Onur

        Kerem

        Beyza

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        Kırmızı Takım

        Ayşe (Takım kaptanı)

        Serhat

        Çağlar

        Nevzat

        Alper

        Ümmühan

        Kerem

        Zeynep

        Hakan

        Deniz

        7

        MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

        Bera

        Huriye

        Bartu

        Şeyhmus

        Şirin

        Yudum

        Enes

        Akın

        Ensar

        Zübeyde

        Sercan

        Beyza Nur

        Adel

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