MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Serhat ve Deniz eleme potasına giden yarışmacılar oldu. MasterChef yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? 7 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...