TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan MasterChef Türkiye yarışmasında finale az bir zaman kaldı. Yarışmada son 10 yarışmacı kaldı ve yavaş yavaş yarışmacılar arasında bireysellik ön plana çıkmaya başladı. Peki MasterChef Türkiye yarışmasında dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Bireysel dokunulmazlığı kimin olacak ve eleme potasına kim girecek? İşte MasterChef’in son bölümünde meydana gelenler…