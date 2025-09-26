MasterChef eleme adayları kimler oldu? 26 Eylül eleme potasına giden yarışmacılar kimler?
MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme potasına giden 6. ve 7. yarışmacı netlik kazanıyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini paylaştığı yarışmada eleme potasına giden isim merak ediliyor. Peki, 26 Eylül Cuma eleme potasına giden son yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Nisa bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Nisa haftanın 5. eleme adayı olarak Çağatay'ı eleme potasına gönderdi. 6 eleme adayı ise 26 Eylül Cuma günü yayınlanacak yeni bölümde takım oylaması sonucunda belli olacak.
MASTERCHEF ÇAĞATAY ELENDİ Mİ?
