'Onu diyecek kadar salak değilim'

MasterChef eleme adayları kim oldu? Sorusunun cevabını MasterChef izleyicisi tarafından araştırılıyor. MasterChef Türkiye'de en iyi tabağı çıkarmak için mücadele veren yarışmacılar eleme potasına girmemek için kıyasıya rekabet içine girdiler. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, 19 Kasım MasterChef son bölüm...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bugün yarışmacılar Ankara'da bir AVM'de dokunulmazlık için yarıştı. Halk ise yapılan yemekleri tadarak oylarını verdi. Dokunulmazlığı kazanan takım ise 21'e 20 Kırmızı takım oldu.



MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım, bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçti. Alican, Cemre, Yasin, Kıvanç, Ekin Danilo Şef'in hazırladığı tatlı tabağını çıkarmak için yarıştı. Alican'ın tabağı jüri tarafından beğenilirken bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Cemre oldu.



YASİN VE KIVANÇ ARASINDA GERGİNLİK!

Eleme potasına giren Yasin, ikinci eleme adayı olarak oyunu Kıvanç'a verdi. Kıvanç ile Yasin arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Yasin, Kıvanç'a, "Sen çok terbiyesiz bir insansın" diyerek sert tepki gösterdi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU - 19 KASIM 2019

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemre, eleme potasına ilk olarak Yasin'i gönderdi. Cemre, "Yasin kendi adını söylememi istedi" diyerek açıkladı. İkinci eleme adayı ise Kıvanç oldu.