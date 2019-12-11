Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon

MasterChef eleme adayları kim oldu? MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar

MasterChef eleme adayları, yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. MasterChef'te bu hafta ilk eleme adayları bu akşam yapılan dokunulmazlık oyunun ardından kaybeden takım içerisinden belirlendi. İşte 10 Aralık MasterChef eleme adayları

MasterChef

MasterChef eleme adayları kimler? Sorusu yarışmanın son bölümünde merak konusu oldu. Finale adım adım yaklaşan 6 yarışmacı elenmemek uğruna kıyasıya mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden takım siyah önlüklerini giyerek yeniden tezgah başına geçti ve tüm hünerlerini sergiledi. Peki, Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kim oldu? İşte MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam Kırmızı ve Mavi takım dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti. En iyi tabağı çıkaran takım Kırmızı takım oldu ve eleme potasına girmemeyi başardı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım, bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçti. Bıldırcın Dolma adlı yemeği yapmak için çabalayan yarışmacılar sürenin bitmesinin ardından tabaklarını jüri üyelerine sundu. En iyi tabağı çıkaran yarışmacı Alican oldu. Güzide ve Rıfat ikinci bir yemek yapmak için yeniden tezgah başına geçti. Güzide'nin tabağı jüri üyeleri tarafından beğenilirken, Rıfat ilk elemeye kalan isim oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kuaförüm Sensin Türk müziğinin efsane isimlerini ağırladı!
TELEVİZYONKuaförüm Sensin Türk müziğinin efsane isimlerini ...
Azize neden yok? Yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Azize final mi yaptı?
TELEVİZYONAzize neden yok?
Yayın akışı 10 Aralık 2019 Salı - Bu akşam Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?
TELEVİZYONTV Yayın akışı 10 Aralık Salı
Yaşamak Güzel Şey filmi nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey filmi oyuncuları ve konusu
TELEVİZYONYaşamak Güzel Şey filmi oyuncuları ve konusu
Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? Acı Tatlı Ekşi filminin konusu ve oyuncuları
TELEVİZYONAcı Tatlı Ekşi filmi konusu ve oyuncuları
Kendini Yamaç'a siper eden Kemal vuruldu! Çukur son bölüm
TELEVİZYONKendini Yamaç'a siper eden Kemal vuruldu
Çukur 3. sezon 12. son bölüm izle: Kemal öldü! Çukur 80. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONÇukur son bölüm izle: Kemal öldü!
Yasak Elma 61. yeni bölüm fragmanı: Nadir'den Halit'e ölüm tehdidi! Yasak Elma 60. son bölüm
TELEVİZYONHalit'e ölüm tehdidi!
9 Aralık reyting sonuçları! Reyting sonuçlarına göre hangi dizi birinci oldu?
TELEVİZYON9 Aralık reyting sonuçları!
MasterChef hangi takım kazandı? 9 Aralık MasterChef kim kaptan oldu?
TELEVİZYONMasterChef dün hangi takım kazandı?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X