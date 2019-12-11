MasterChef eleme adayları kimler? Sorusu yarışmanın son bölümünde merak konusu oldu. Finale adım adım yaklaşan 6 yarışmacı elenmemek uğruna kıyasıya mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden takım siyah önlüklerini giyerek yeniden tezgah başına geçti ve tüm hünerlerini sergiledi. Peki, Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kim oldu? İşte MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam Kırmızı ve Mavi takım dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti. En iyi tabağı çıkaran takım Kırmızı takım oldu ve eleme potasına girmemeyi başardı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım, bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçti. Bıldırcın Dolma adlı yemeği yapmak için çabalayan yarışmacılar sürenin bitmesinin ardından tabaklarını jüri üyelerine sundu. En iyi tabağı çıkaran yarışmacı Alican oldu. Güzide ve Rıfat ikinci bir yemek yapmak için yeniden tezgah başına geçti. Güzide'nin tabağı jüri üyeleri tarafından beğenilirken, Rıfat ilk elemeye kalan isim oldu.