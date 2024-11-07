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        Haberler Bilgi Gündem MasterChef'in konuğu Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi kimdir? Kasahara Kenichi kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

        MasterChef'in konuğu Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi kimdir?

        MasterChef Türkiye'de heyecan katlanarak sürüyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı, değerli konukların ağırlandığı MasterChef'in bu haftaki konuğu Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi oluyor. Türk-Japon 100 yıllık dostluğunu temsilen programa katılan Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, enerjisi, bilgisi ve tecrübesi ile programa renk katıyor. Peki, MasterChef'in konuğu Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi kimdir, kaç yaşında? İşte Kasahara Kenichi hayatına ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 18:31 Güncelleme: 07.11.2024 - 18:31
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        MasterChef yeni bölümünde Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi'yi ağırlıyor. Japon mutfağına özgü bildiklerini yarışmacılara aktaran Kasahara Kenichi, Türkiye'de kokoreç ve beyranı en çok sevdiğini yemekler arasında olduğunu belirtti. Peki, MasterChef'in konuğu Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi kimdir? Kasahara Kenichi kaç yaşında? İşte Kasahara Kenichi biyografisi...

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        JAPONYA İSTANBUL BAŞKONSOLOSU KASAHARA KENICHI KİMDİR?

        Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi 1962 yılında Japonya’nın Okayama şehrinde doğdu. Okayama Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olan Kasahara, aynı yıl Japonya Dışişleri Bakanlığında göreve başladı. 1990 yılında Indiana Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Karşılaştırmalı Hukuk alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

        Evli ve iki çocuğu vardır.

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        KASAHARA KENICHI HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

        Dışişleri Bakanlığında çeşitli yurt dışı görevlerinde bulunmuştur.

        2022 yılında Japonya İstanbul Başkonsolosluğu olarak görevlendirildi.

        İstanbul (1990-93), New York (1999-02), Güney Afrika (2002-05),

        Norveç (2015-18), Zimbabve (2018-21)

        Tokyo'da Dışişleri Bakanlığı Merkezindeki çeşitli görevlerinden bazıları ise şöyledir:

        Okyanusya Bölümü, Bilgi Teknolojileri Halkla İlişkiler Bölümü, ve ayrıca

        Protokol Müdür Yardımcılığı

        2021-22 Direktör, Devlet Konukları Bölümü, Akasaka Sarayı Devlet Konuk Evi

        2022- Başkonsolos, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu

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