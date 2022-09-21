MasterChef yemek yarışmasının 20 Eylül Salı akşamı yayınlanacak bölümünde şefler yarışmacılardan kadınbudu köfte yapmalarını istedi. Hal böyle olunca arama motorlarında kadınbudu köfte tarifi araştırılır oldu. İşte detaylar ve kadınbudu köfte yapılırken bilinmesi gereken püf noktalar...
KADINBUDU KÖFTE MALZEMELERİ NELER?
Kadınbudu malzemeleri şu şekildedir;
- 600g köftelik kıyma (az yağlı)
- 1 adet iri kuru soğan
- 1 yumurta
- 1 kahve fincanı pirinç
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1/2 (yarım) çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
Köfteleri bulamak için;
- 1/2 (yarım) çay bardağı galeta unu
- 1/2 (yarım) çay bardağı buğday unu
- 1 yumurta
- 2-3 su bardağı sıvı yağ (kızartmak için)
KADINBUDU KÖFTE NASIL YAPILIR?
Kıymaları ikiye bölün ve 2-3 kaşık kıymayı kavurun.
Kıymaların üzerine rendelediğiniz ve suyunu sıktığınız soğanları ilave edin.
Kavrulan kıyma soğurken, pirinci haşlayın.
Yoğurma kabına soğumuş kıyma, çiğ kıyma, haşlanıp süzülmüş pirinci alın.
2-3 saat aralığında dinlendirin.
Yumurta ve baharatlar ile yaptığınız harcı yoğurun.
2 saat dinlenmeye bırakın.
Kızartırken derin tencere kullanın.
Şekil verdiğiniz köfteleri önce un ve galeta unu ile harmanlanmış karışıma sonra da yumurtaya bulayarak kızartın. Afiyet olsun!
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