        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 11 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?

        11 Ağustos Pazartesi MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın ilk kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet sürüyor. En iyi tabağı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını seçme fırsatını bulacak. Peki, 11 Ağustos Pazartesi MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 19:05 Güncelleme: 11.08.2025 - 19:05
        1

        MasterChef'in yeni bölümünde mavi takım kaptanı netlik kazanıyor. MasterChef Türkiye'de takımlar belli olurken mücadele sürüyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 11 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli olduğunda haberimize eklenecektir.

        4

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

        Gizem

        Tunahan

        Cansu

        İrem

        İhsan

        Özkan

        Çağlar

        5

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

        MasterChef'te elenen ilk yarışmacı Tunahan oldu.

        6

        MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef ana kadrosuna yedeklerden giren ilk yarışmacı Mert oldu.

