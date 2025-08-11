11 Ağustos Pazartesi MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın ilk kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet sürüyor. En iyi tabağı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını seçme fırsatını bulacak. Peki, 11 Ağustos Pazartesi MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
Gizem
Tunahan
Cansu
İrem
İhsan
Özkan
Çağlar
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
MasterChef'te elenen ilk yarışmacı Tunahan oldu.
MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef ana kadrosuna yedeklerden giren ilk yarışmacı Mert oldu.