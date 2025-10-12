12 Ekim MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet sürüyor. En iyi lahmacunu yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını seçme fırsatını bulacak. Peki, 12 Ekim Pazar MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...
MasterChef'te kaptanlık mücadelesi! MasterChef'in yeni bölümünde mavi takım kaptanı netlik kazanıyor. MasterChef Türkiye'de takımlar belli olurken mücadele sürüyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 12 Ekim Pazar MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef'te mavi takım kaptanı açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM:
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
KIRMIZI TAKIM:
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF’TE MASTERCLASS’I KİM KAZANDI?
MasterChef'te MasterClass heyecanı yaşanıyor. Somer Şef sos, Danilo Şef pancar püresi, Mehmet Şef ise et yapmanın inceliklerini yarışmacılara aktaracak. MasterClass eğitiminden başarıyla ayrılan yarışmacı henüz belli olmadı. MasterClass'ı kazanan yarışmacı belli olduğundan haberimizi güncelleyeceğiz.
MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE OLDU?
MasterChef Türkiye’de MasterClass eğitimi kadar verilecek ödül de heyecanla bekleniyor. Ödül açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.
MASTERCHEF KİM ELENDİ 2025?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde, iki etaplı finalin ardından bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. Yarışmacılar yemeklerini yaparak şefler sundu. Günün sonunda MasterChef'te elenen yarışmacı İhsan oldu.