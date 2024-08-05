MasterChef'te ilk kaptanlık oyunu! 5 Ağustos mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de ana kadro ve yedek yarışmacıların belli olmasının ardından, takım oyunları bu akşam başlıyor. Şefler, kaptanlık oyununda yarışmacılardan menemen yapmalarını istedi. En başarılı yemeği yapan yarışmacının mavi takım kaptanı olacağı gecede, mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını seçecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre mavi ve kırmızı takım yarışmacılarını seçerek kendi takımlarını oluşturacak. İşte 5 Ağustos 2024 MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım kaptanları...
MasterChef'te ilk kaptan belli oluyor. Önlük yarışınının sona ermesinin ardından, takım oyunları başlıyor. 20 önlüğün dağıtıldığı MasterChef'te ana kadro şekillendi. MasterChef yeni bölümünde, yarışmacılar ilk kaptanlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçiyor. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak seçilecek. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 5 Ağustos mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?
Zeynep
Hakan
Onur
Ümmühan
Deniz
Çağlar
Serhat
Alper
Ayşe
Beril
Semih
Eda
Muratcan
Ezgi
Nigar
Beyza
Emre
Kaan
Kerem
Nevzat
MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?
Bera
Huriye
Bartu
Şeyhmus
Şirin
Yudum
Enes
Akın